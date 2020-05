Boterzachte eisen aan reddingsplan KLM

Alexander Bakker: Het kabinet kan verder met het voorbereiden van een steunpakket én de voorwaarden (ook over geluidsoverlast rond Schiphol).

Amsterdam - Het reddingsplan voor Air France-KLM, dat lijdt onder de reisbeperkingen in de coronacrisis, is niet in gevaar gekomen door onmogelijke politieke eisen. Er was vooraf veel turbulentie in de Tweede Kamer, maar van al het kabaal is weinig overgebleven.