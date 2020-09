Coalitie verdeeld over gelijktrekken minimumloon

De Tweede Kamer debatteert woensdag over een wetsvoorstel van PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk. Hij stelt voor de tarieven voor het minimumuurloon gelijk te trekken. Nu is het uitgangspunt nog een minimumloon per maand. Daardoor krijgt iemand die 40 uur per week werkt per uur minder betaald dan iemand met een werkweek van 36 uur. De eerste groep krijgt 9,58 euro per uur, terwijl die laatste groep 10,60 euro krijgt.

PvdA’er Van Dijk stelt één minimumtarief per uur voor. Daardoor zou iedereen een minimumuurloon van 10,60 euro per uur krijgen, ook voor wie een werkweek van 40 of 38 uur heeft.

’Er is meer nodig’

Het voorstel kan in elk geval op steun rekenen van de linkse oppositie, PVV en 50Plus. Die partijen zien het vooral als een begin, ze zien het minimumloon graag verder stijgen. „Een stap vooruit, maar er is meer nodig”, verwoordt SP-Kamerlid Jasper van Dijk het sentiment.

Binnen de coalitie zijn de meningen verdeeld. Zo reageren D66 en CU positief op het gelijktrekken van het minimumloon. Met steun van die twee partijen zou het PvdA-plan op een meerderheid kunnen rekenen. Maar de coalitiepartijen hebben nog wel wat kanttekeningen.

’Honderd kruiwagens met briefjes van 50 euro’

CU-Kamerlid Eppo Bruins wijst op de kosten van 330 miljoen euro die bij het voorstel horen, toch al snel ’honderd kruiwagens met briefjes van 50 euro’. D66’er Steven van Weyenberg vraagt zich af hoe groot het risico voor de werkgelegenheid is als werkgevers in bepaalde sectoren meer loon moeten gaan betalen. En hij wil weten waarom de standaard het tarief van 36 uur per week moet worden, waarom niet een andere maatstaf? Maar, zegt Van Weyenberg: „Uniformering van de tarieven is heel verstandig, dat laat al veel te lang op zich wachten.”

Bij het CDA en de VVD klonken er grotere twijfels. De partijen vragen zich af of de kosten voor werkgevers niet te hoog oplopen met een hoger minimumloon. Vooral in deze crisis is dat volgens hen niet wenselijk. VVD-Kamerlid Judith Tielen spreekt zelfs van de ’slechtst mogelijke timing’. „ Het geeft veel onzekerheid, in een tijd waarin juist vertrouwen nodig is.”