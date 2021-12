Kabinet overlegt zaterdag over OMT-advies voor lockdown vanwege omicron

Zaterdag buigt het kabinet zich over het spoedadvies. Dat is een dag eerder dan gepland. Waarschijnlijk is er begin volgende week een persconferentie. De kans is groot dat het kabinet zal besluiten behalve de basisscholen ook het middelbaar onderwijs een week eerder te sluiten en verder alles dicht te doen behalve essentiële winkels en dienstverlening, zoals supermarkten en banken. De rest, zoals cafés, pretparken, meubelzaken, dierentuinen: alles moet dan dicht.

De Kamer komt volgende week terug van reces om over extra maatregelen te debatteren, waarschijnlijk woensdag.

In Nederland is de omicronvariant bij meer dan honderd mensen vastgesteld, maar het werkelijke aantal gevallen ligt waarschijnlijk hoger. De virusversie verspreidt zich snel. Dit zou tot een nieuwe golf besmettingen kunnen leiden. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) verwacht dat omicron vlak na de jaarwisseling de meest voorkomende variant is. In Amsterdam zal dat waarschijnlijk eerder het geval zijn.

Elke twee dagen een verdubbeling

Volgens modellen kan het opnieuw leiden tot overbelasting van ziekenhuizen en intensive cares. In het Verenigd Koninkrijk verdubbelt het aantal besmettingen elke twee à drie dagen. RIVM-baas Jaap van Dissel rekende deze week in de Tweede Kamer dat dezelfde groei bij ons kan leiden tot 600 ziekenhuisopnames per dag, waarvan 100 tot 125 op de ic. Ter vergelijking: op de piek van de huidige golf, eind november en begin december, waren er ongeveer 400 ziekenhuisopnames per dag, waarvan ongeveer 50 op de ic’s.

Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zei vrijdag na afloop van de ministerraad dat het kabinet zich ’grote zorgen maakt’ over de nieuwe virusvariant. „Als het nodig is nemen we de maatregelen.”