Meerdere gewonden bij schietpartij in centrum Malmö

De schietpartij vond plaats op de Sergel’s Väg in het centrum van de stad. Volgens de eerste berichten zijn er drie mensen geraakt en overgebracht naar het ziekenhuis. De zwaargewonde vrouw was in het gezelschap van een man die het eigenlijke doelwit van de schutters zou zijn geweest. Dat melden lokale media.

De politie is een grootschalig onderzoek gestart naar de toedracht van de schietpartij en is op zoek naar een of meerdere daders. De omgeving waar de schietpartij rond 10 uur vanochtend plaatsvond, is ruim afgezet. Een getuige laat weten dat hij drie knallen heeft gehoord en verschillende gemaskerde mannen zag wegrennen.