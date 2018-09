Logopedist valt toch onder dekking

Twee logopedisten die in 2013 wel een contract met de verzekeraar hadden en in 2014 niet meer, spanden via de beroepsvereniging een zaak aan om voor hun patiënten met naturapolis toch volledige vergoeding voor lopende behandelingen te eisen.

Achmea bood aan drie maanden door te betalen omdat veel behandelingen niet langer duren. Daarna vergoedde Achmea ongeveer de helft van de kosten. Onenigheid was er over hoe lang doorbetaald moest worden bij lopende behandeling. Bij opname in het ziekenhuis in eind december is er duidelijker sprake van één behandeling dan bij de logopedist.

Oude tarief

De logopedisten wilden geen contract meer met Achmea omdat de verzekeraar haar van 29,22 euro uit 2013 per uur handhaafde. Ze vinden het tarief erg laag, gezien het maximum van 38 euro dat de NZa hanteert.

De kantonrechter in Utrecht oordeelde dat Achmea voor heel 2014 nog het oude tarief moet vergoeden. Dit zou de patiënten waarom het gaat tot enkele honderden euro’s kunnen opleveren. Voor behandeling in 2015 dienen de patiënten wel een andere logopedist te zoeken om voor volledige vergoeding in aanmerking te komen.

Het tarief van 29 euro is volgens logopedistenvereniging NVLF erg laag, gezien het maximum tarief van de NZa à 38 euro per uur. Dat andere logopedisten wel 29 euro accepteren komt volgens de NVLF omdat ze vrezen voor het klantenverlies. Achmea stoort zich eraan dat de betreffende logopedisten klanten niet informeerden over het weigeren van een contract.

De logopedistenvereniging is erg tevreden met de uitspraak. Achmea geeft aan dat het vooral belangrijk is dat er nu duidelijkheid is over hoe lang er sprake is van doorbehandelen.