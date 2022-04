Peter O. veroordeeld tot 18 maanden cel voor misbruik kleuter (4) op straat in Roden

De rechtbank spreekt in het vonnis van de te verwachten langdurige impact op het slachtoffer, haar familie en omgeving: ,,Het handelen was doelbewust, om zijn eigen behoefte te kunnen bevredigen. Door zo te handelen heeft verdachte op grove wijze inbreuk gemaakt op de lichamelijk integriteit van het slachtoffer. Bovendien heeft het grote beroering teweeggebracht in de omgeving.’’

Psychiatrische kliniek

Het opleggen van tbs betekent dat de veroordeelde langere tijd behandeld zal moeten worden in een psychiatrische kliniek. Er was eerder 2,5 jaar celstraf geëist. De opgelegde celstraf is uiteindelijk korter geworden, om zodoende wat sneller met de behandeling te kunnen starten, redeneerde de rechtbank. Er is tevens een contactverbod opgelegd. O. mag het slachtoffer en het gezin niet benaderen, evenmin als andere minderjarigen.

O. erkende op zitting dat hij de man was die in de buurt fietsend te zien bleek op bewakingsvideobeelden, die het land doorgingen: ,,Ik was op jacht, zodat ik mijn ding kon doen.’’ O. stapte rond die tijd in een steeg nabij een speeltuin op twee passerende kinderen af, met zijn geslachtsdeel uit zijn broek. Dit was juist buiten het zicht van omwonenden of camera’s. Er vonden kortstondig seksuele handelingen plaats met één van de meisjes. Het was uit de hand gelopen, aldus O., die naar eigen zeggen louter wilde ‘potloodventen’ of in moderne taal gezegd ‘flashen’. Hij had ‘een kronkel in het hoofd gehad', maar zou geen pedofiel zijn. Er was ook exhibitionisme tegenover andere, volwassen vrouwen gemeld.

Lange zoektocht

Na een lange zoektocht van driekwartjaar door de politie werd O. nu een jaar geleden aangehouden. De Drentse vijftiger bleek niet ver te wonen van de plek van het misbruik. Hij had zijn best gedaan sporen te wissen. Kleding en zelfs de fiets die op tv te zien was geweest had hij gedumpt. O. zweeg tegenover zijn omgeving. Maar hij werd op later gemaakte foto’s alsnog herkend, na een recenter incident.

O’s advocaat mr. Tineke Pieters had tijdens de behandeling van de zaak gepleit dat het voorarrest voldoende cel was geweest en tbs met voorwaarden had volstaan. O. heeft twee weken terug op de zitting in de rechtbank in Assen spijt betuigd aan de nog altijd aangeslagen ouders van het slachtoffertje.