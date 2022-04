Premium Het beste van De Telegraaf

Peter O. veroordeeld voor misbruik kleuter (4) op straat in Roden

Peter O. en zijn advocaat. Ⓒ Tekening Petra Urban

ASSEN - De 53-jarige Peter O. is voor het misbruiken van een meisje (4) in een steeg in Roden donderdag door de rechtbank in Assen veroordeeld tot 18 maanden cel en tbs met voorwaarden, zo schrijft het Dagblad van het Noorden.