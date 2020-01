Schot uit Martin Kok-zaak opgepakt

Italiaanse media meldden woensdagochtend de arrestatie van een Let die onder de naam van Hughes in een hotel in San Mauro Torinese zou verblijven. Naar nu blijkt is Hughes daadwerkelijk zelf gearresteerd, melden Schotse media. Opsporingsbronnen in Nederland bevestigen zijn arrestatie. Het Openbaar Ministerie wil er niets over zeggen. „We hebben er niets aan toe te voegen”, aldus een woordvoerder.

Hughes werd samen met enkele andere beruchte Schotse criminelen gezocht door de politie in Schotland. De man met de bijnaam ’Scotty’ wordt in ons land verdacht van de moord op Martin Kok in december 2016. Die werd geliquideerd bij seksclub Bocaccio in Laren. Hughes was die dag en avond bij hem en wordt gezien als een soort ’lokker’. Hij is eerder gehoord, maar wegens gebrek aan bewijs vrijgelaten. De Italiaanse politie beschouwd hem als de leider van een criminele organisatie die zich bezighoudt met internationale drugs- en wapenhandel.

Ex-crimineel en blogger Martin Kok. Ⓒ ANP

Taghi

Hoewel de Schot verdachte is, was er geen internationaal opsporingsbevel naar hem uitgevaardigd. Het OM wil er niets over zeggen, maar de kans is aanzienlijk dat politie en justitie contact zoeken met de Schotse politie om hem te horen. De moord op Kok was een onderdeel van het liquidatieproces Marengo. Politie en OM vermoeden dat de in december opgepakte Ridouan Taghi achter de moord zit.

