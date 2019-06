Asscher woedend om FvD-uitspraken ’makke lammetjes’ en ’complottheorie’ MH17

„Ik vind het een ontzettende zak”, zei de sociaaldemocraat na een vraag uit de zaal tijdens een tournee van zijn nieuwe boek in de Friese hoofdstad. „Hij heeft in ieder geval zijn ruiten ingegooid als kandidaat voor het voorzitterschap van de Eerste Kamer.”

Asscher, zelf van Joodse komaf, laat weten dat hij zich heeft gestoord aan het interview met Beukering in De Telegraaf. De PvdA-voorman vindt het gemeen om zo te oordelen over de Joodse slachtoffers tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij laat verder weten zich wild te ergeren aan de ’complottheorieën’ rond MH17.

’Makke lammetjes’

Aanstaand Eerste Kamerlid Beukering stelt in het interview dat er tijdens de Tweede Wereldoorlog „heel weinig verzet” was in Joodse kringen. „Ik ben altijd geïntrigeerd geweest hoe dat toch kan. Dat de Joden - zo’n dapper strijdbaar volk - als makke lammetjes gewoon door de gaskamers werden gejaagd.” De oud-militair kon er naar eigen zeggen geen antwoord op vinden, maar vond wel: „Dat nooit meer. Daarom heb ik 40 jaar een uniform gedragen. Ik beledig daar niemand mee en dat wil ik ook absoluut niet.” Critici stellen dat Joden historisch gezien juist wél in verzet gingen.

Over de tragedie rond MH17 stelt hij dat het niet zo hoeft te zijn dat het toestel door Russen uit de lucht is gehaald. Beukering, die voorzitter van de Eerste Kamer wil worden, stelt dat het ook een „Oekraïense gek kan zijn geweest.”