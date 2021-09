Drie aanhoudingen na schietpartij in Amsterdam-West

Amsterdam - De politie heeft in de nacht van woensdag op donderdag drie mensen aangehouden. Zij zouden eerder die avond betrokken zijn geweest bij een schietpartij in de omgeving van de Rousseaustraat in Amsterdam-West. Bij de schietpartij is een persoon gewond geraakt.