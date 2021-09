Vijf aanhoudingen na schietpartij in Amsterdam-West

Door redactie Kopieer naar clipboard

Ⓒ Inter Visual Studio

Amsterdam - De politie heeft vijf mannen aangehouden na een ruzie woensdagavond in Amsterdam. Daarbij is iemand gestoken en er zijn schoten gelost. De verdachten zijn tussen 21 en 27 jaar oud, meldt de politie. Door de schoten is niemand gewond geraakt. De neergestoken man is naar het ziekenhuis gebracht.