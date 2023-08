’Nederlander gearresteerd in Spanje met wapens en helm uit WOII’

Dat meldt het medium El Periódico de Aragón dinsdag, op basis van informatie van de Guardia Civil. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt niet bekend te zijn met de zaak. „We hebben geen verzoek tot consulaire bijstand gehad”, zegt een woordvoerder desgevraagd. Het is voor verdachten overigens niet verplicht zich te melden bij de Nederlandse ambassade.

Routinecontrole

Onze landgenoot reed zondag in de vroege uurtjes over de A-68 nabij de gemeente Pinseque – in de noordelijke provincie Zaragoza – en vertelde onderweg te zijn naar de kust bij Almeriá op zo’n 7,5 uur rijden, toen hij op een routinecontrole stuitte. De controle was ingesteld in het kader van een recente golf van overvallen op bedrijven die op een nabijgelegen industrieterrein zijn gevestigd.

Toen de Nederlander steeds langzamer ging rijden in de buurt van een van de fabrieken, trok hij de aandacht van de agenten. Ze hielden de man aan en werden argwanend toen ze zagen hoe aanwezige lading in zijn auto was geplaatst, waardoor de bestuurder zelf niet goed kon zien.

Hij kreeg in eerste instantie een waarschuwing, maar maakte een cruciale fout. Op het moment dat hij de lading herverdeelde in zijn voertuig, zagen de agenten plots een helm uit de Tweede Wereldoorlog. Daarop besloten ze de auto volledig te doorzoeken.

Geen vergunning

Al snel kwam er veel meer tevoorschijn: verschillende oude geweren en lange wapens, waaronder een MG42/M53-machinegeweer voorzien van munitie. Dit wapen werd tijdens de Tweede Wereldoorlog veel gebruikt. Alle voorwerpen werden meteen in beslag genomen door de Guardia Civil, omdat de man niet de benodigde vergunning had om het wapentuig bij zich te hebben.