Huisdier houden als lifestyle: ’Eigenaar zou eigenlijk examen moeten doen’

Door Remzi Sen Kopieer naar clipboard

Tamara Ellis met haar kat Miep Ⓒ Aldo Allessie

Utrecht - Van kookboeken voor je hond tot coaching voor je kat, je kan het tegenwoordig zo gek niet bedenken of het is te verkrijgen voor je huisdier. „Er zou eigenlijk een examen moeten komen voordat je een hond zou kunnen bezitten”, vindt ’dogfluencer’ Harja Schrijver (53). Zij is met haar twee op Instagram beroemde doodles naar Utrecht afgereisd om deel uit te maken van het About Cats & Dogs event.