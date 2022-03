Rutte wilde bij toespraak Zelenski zijn, maar Kamer zei nee

Rutte is premier en daarmee lid van het kabinet, niet van de Tweede Kamer. Hij spreekt zelf wel af en toe met Zelenski, maar de Oekraïense president spreekt donderdag - via videoverbinding - echt met de Kamer zelf. Overigens is minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra wel aanwezig, zegt een woordvoerder van zijn departement.

Debat

Er is direct daarna een debat in de Kamer over de toespraak van Zelenski. Daar is Hoekstra ook bij aanwezig. Het idee om de Tweede Kamer te laten toespreken door Zelenski kwam van de Oekraïense ambassadeur in Den Haag. Nederland is een van de landen die wapens aan Kiev leveren.

President Zelenski heeft de afgelopen weken meerdere parlementen toegesproken, onder meer die van de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Frankrijk, Israël, Duitsland en het Europees Parlement. Hij hoopt zo steun te vinden voor de strijd van Oekraïne tegen Rusland.