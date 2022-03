Hongarije krijgt voor het eerst vrouw (44) als president

Buitenland

VN: mensenrechten tienduizenden inwoners Wit-Rusland geschonden

In Wit-Rusland zijn rond de omstreden verkiezingen van 2020 in een jaar tijd ten minste 37.000 mensen vastgezet. Dat staat in een woensdag openbaar gemaakt rapport van de mensenrechtenorganisatie van de VN. De mensenrechten van tienduizenden in het land zouden zijn geschonden.