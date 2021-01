Sneeuw trekt veel mensen naar buitengebied rond Drielandenpunt

Boa’s treden bovendien op tegen foutparkeerders en letten op de groepsgrootte van mensen die in de bossen gaan wandelen. „De pijn zit vooral in de verkeerstoeloop”, zei de woordvoerder. „Op zich is het nog wel mogelijk in de bossen genoeg afstand te houden. Op dit moment zijn extra maatregelen nog niet nodig.” Wel herhaalt hij de oproep van de gemeente om niet naar het buitengebied van de Zuid-Limburgse plaats te komen. Ook vrijdag kwamen volgens de gemeente veel bezoekers naar Vaals vanwege de sneeuw die daar gevallen was. Dat leidde op een aantal plekken tot drukte en dat „is vanwege het coronavirus niet wenselijk.” aldus de gemeente.

„Ik kan me niet voorstellen dat mensen er plezier aan hebben om aan te schuiven in de file”, sloot de woordvoerder zaterdag zijn oproep om weg te blijven af.