Nog buien in het noorden na één na natste eerste pinksterdag ooit

Vooral in de noordelijke helft van het land zal zelfs maandagmiddag nog wel wat regen vallen. Maar in de loop van de avond wordt het grotendeels droog.

Het KNMI gaf zondag voor heel Nederland code geel af vanwege overtrekkende onweersbuien. Vooral in Noord-Brabant en Limburg zorgden die voor wateroverlast.

Bijna record

De Bilt heeft de op een na natste eerste pinksterdag ooit achter de rug. Zondag viel volgens Weeronline 21,5 millimeter regen. Sinds de start van de neerslagmetingen in 1906 kwam het alleen op 20 mei 1945 voor dat er op Eerste Pinksterdag meer neerslag viel: 23,3 millimeter destijds.

Nog flink veel natter dan in De Bilt was het zondag in het zuiden van het land. In de Betuwe en in een brede strook van Eindhoven naar Den Bosch viel op veel plekken wel 40 tot 60 millimeter. Ter vergelijking: normaal valt in heel de maand juni ongeveer 68 millimeter.

Het zorgde voor overlast. In Veldhoven riep de politie enige tijd op om het gebied rond de Dorpstraat te mijden. En ook in veel andere plaatsen werd geadviseerd om binnen te blijven "als dat kan". De Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost waarschuwde zondagavond voor gevaarlijke situaties door de hevige regenbuien, zoals putdeksels die door de overvloed aan water kunnen wegspoelen. "Ben hierop alert als u naar buiten gaat", luidde het.

Ook Limburg heeft te maken met wateroverlast. Op beelden op sociale media was zondag te zien hoe straten in onder meer Echt en Roermond onderliepen.

Rijkswaterstaat meldde zondagavond dat de regen ook voor problemen zorgt op meerdere snelwegen in Noord-Brabant en Limburg. In sommige gevallen zijn rijstroken afgesloten, zoals op de A2 richting Eindhoven bij Sint Joost. Meer in het algemeen waarschuwt Rijkswaterstaat voor aquaplaning en luidt het advies om de rijsnelheid te matigen en voldoende afstand te houden tot andere weggebruikers.

Ook maandag trekken er weer buien over het land. Zoveel neerslag als er op zondag viel, wordt niet verwacht. Maar regionaal kan het toch opnieuw behoorlijk nat worden.

De kans dat het de natste Pinksteren ooit wordt, is volgens Weeronline overigens "niet heel groot". Dat record staat op 13 juni 2011. Toen viel in totaal, over beide pinksterdagen, 58,9 millimeter in De Bilt.