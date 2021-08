OM heeft nu 30 verklaringen in mishandelingszaak Mallorca, ook nieuw beeldmateriaal

De zaak draait om onder meer het dodelijke geweld tegen een 27-jarige man uit Waddinxveen. Het onderzoek van politie en justitie richt zich op twee vechtpartijen, die zich zouden hebben voorgedaan na een ruzie in een horecagelegenheid. De Waddinxvener moest het geweld met de dood bekopen, anderen raakten gewond.

Nieuwe beelden

Het OM zegt van een aantal getuigen nieuwe beelden te krijgen die zij in de vroege ochtend van 14 juli hebben gemaakt in het café of op de boulevard in El Arenal. Het OM roept iedereen die nog iets meer weet zich te melden.

Donderdag staan twee verdachten voor de raadkamer van de rechtbank in Utrecht. Die beslist over een verlenging van het voorarrest voor beide Hilversummers van 18 en 19 jaar. Een derde verdachte in de Mallorca-zaak werd afgelopen vrijdag aangehouden; hij zou bij beide geweldsincidenten betrokken zijn geweest.

Het OM verwacht dat er nog meer aanhoudingen zullen volgen.