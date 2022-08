Na achtervolging arresteert Duitse politie vier Utrechters om verdenking plofkraakpoging

De arrestatie van de vier volgde uit de samenwerking tussen de Duitse en Nederlandse politie. Drie verdachten hadden tevergeefs geprobeerd een geldautomaat van een bank in Königswinter te laten ontploffen. De ontploffing mislukte omdat een vernevelingsapparaat van de bank die in de kiem smoorde. De drie vluchtten daarop in een rode Audi met hoge snelheid richting Nederland, maar de politie had hen al in het vizier.

Bij het klemrijden van de vluchtwagen raakten zowel de auto van de Nederlanders als meerdere patrouillewagens beschadigd.

De drie inzittenden van de vluchtauto komen uit Utrecht. Ze worden donderdag aan de Duitse rechter voorgeleid. Die beslist over verlenging van hun voorarrest.