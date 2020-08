REDT TRUMP HET... (of redt-ie het niet)?

Ook Donald Trump zal met grote belangstelling de voorspelling van professor Lichtman hebben gevolgd, die woensdag zijn voorspelling bekendmaakte wie de volgend president van de Verenigde Staten wordt. Ⓒ REUTERS

NEW YORK - Halsreikend keek de Verenigde Staten uit naar de conclusies van professor Allan Lichtman, de man die met succes de uitkomst van alle presidentsverkiezingen sinds 1984 wist te voorspellen, met inbegrip van de winst van Donald Trump bij de vorige verkiezingen. Woensdag was het zover, Lichtman maakte zijn voorspelling bekend tijdens een video-opname gepubliceerd door de New York Times.