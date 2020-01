Ri Son-gwon nieuwe buitenlandminister Noord-Korea

Volgens NK News gaat het om een ingrijpende portefeuillewisseling, die aanmerkelijke gevolgen kan hebben voor de diplomatieke opstelling van het afgesloten communistische land. De bevestiging van het nieuws komt waarschijnlijk dinsdag. Dan staat een bijeenkomst van diplomaten in Pyongyang op het programma.

Ri Son-gwon is de voormalige voorzitter van het Comité voor Vreedzame Hereniging van het Land (CPRC). Hij speelde begin 2018 een prominente rol in de besprekingen tussen Noord- en Zuid-Korea.

Wisseling van de wacht

Ri Yong-ho ontbrak in september al bij het jaarlijkse VN-overleg van wereldleiders. De drie jaren daarvoor woonde hij de bijeenkomst in New York wel bij. Toen hij eerder deze maand ook niet bleek te staan op een foto van de partijkopstukken rond staatshoofd Kim Jong-un, rees het vermoeden dat een wisseling van de wacht aanstaande was.