’Training Boeing schoot tekort in aanloop naar vliegramp met 737 MAX’

Nabestaanden tonen foto’s van geliefden die zij verloren bij de crash van de 737 MAX van Ethiopian Airlines. Ⓒ AFP

ADDIS ABEBA - Vliegtuigbouwer Boeing voorzag niet in voldoende training voor piloten die gingen vliegen in de 737 MAX. Dat concludeert een Ethiopisch onderzoeksteam na een vliegramp in hun land, die het leven kostte aan 157 mensen.