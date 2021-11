28 dagen cel voor blowende bezorger die 5-jarige Brandon doodreed, ouders zingen ’Three Little Birds’

Het slachtoffer, Brandon Inoah Varela Ramos die in de jeugd van Feyenoord zou gaan spelen, kwam de bewuste 24 oktober 2019 tussen geparkeerde auto’s vandaan. Volgens El C. zag hij het kind hierdoor te laat en was het ongeluk niet te voorkomen.

Uit een speekseltest kwam naar voren dat de man THC, de werkzame stof in cannabis, in zijn speeksel had. Hij verklaarde dat hij voor zijn werkdag begon één joint had gerookt. Het bloedonderzoek dat moest uitwijzen om hoeveel THC het precies ging weigerde hij echter.

’Onoplettend’

Het Openbaar Ministerie eiste tijdens de zitting eerder deze maand acht maanden cel voor wat de officier van justitie „aanmerkelijk onvoorzichtig en onoplettend rijgedrag” noemde. De rechtbank komt echter op een veel lagere straf uit, omdat „de enkele omstandigheid dat verdachte (beperkt) onder invloed was van THC niet tot de conclusie kan leiden dat hij (tenminste) aanmerkelijke schuld heeft gehad aan het ongeval.” De rechter wees erop dat het gedrag van de man ook niet opvallend was bij zijn aanhouding.

El C. moet ook nog twee maanden cel uitzitten vanwege andere verkeersdelicten. Zo werd hij in 2020 betrapt op het rijden onder invloed en zonder rijbewijs.

De familie van het kind gaat nog altijd gebukt onder het verlies, zo bleek tijdens de behandeling van de zaak. In hun nabestaandenverklaringen werd een stuk van het lied Three Little Birds van Bob Marley gezongen, het favoriete nummer van Brandon.