Rechtbank spreekt Nieuwegeiner vrij van opdracht liquidatie

Na een eis van dertig jaar kwam de rechtbank uit op een straf van zestien jaar, die D. wordt opgelegd voor onder meer het leiden van een organisatie die minstens 2500 kilo cocaïne en heroïne vanuit Nederland naar Engeland smokkelde. Behalve internationale drugshandel had de bende van D. ook het plegen van liquidaties tot oogmerk, meent de rechtbank, ondanks de vrijspraak in de zaak-Sabee. In garageboxen en loodsen werd in oktober 2018, toen de politie de bende oprolde, een forse hoeveelheid wapens gevonden, waaronder handgranaten en een machinegeweer. Tevens beschikte de bende over gestolen auto’s.

Sabee overleefde een moordaanslag in 2014. Op 24 juni 2016 werd hij alsnog geliquideerd. Na de mislukte aanslag legde Sabee een paar zogeheten testamentverklaringen af, waarin hij het sterke vermoeden uitsprak dat D. het op zijn leven had voorzien. De moordenaars van Sabee zijn onvindbaar gebleven.

De rechtbank legde vier medeverdachten zeven tot veertien jaar cel op. Twee verdachten zijn integraal vrijgesproken.