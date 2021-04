Franse politie pakt ex-leden Italiaanse terreurgroep toch op

Italië vraagt al jaren om de uitlevering van tweehonderd voormalige leden van de Brigate Rosse. De tien die Frankrijk zegt uit te leveren, zijn in Italië al veroordeeld wegens terroristische misdaden.

De terreurgroep is in de jaren zeventig ontstaan en zaaide tot in de jaren tachtig dood en verderf. De brigadisten maakten zich schuldig aan politieke moorden, roofovervallen, ontvoeringen en sabotage. In 1978 ontvoerden ze bijvoorbeeld de christendemocratische politicus en ex-premier Aldo Moro (1916-1978) en schoten zijn vijf lijfwachten dood. Moro werd begin mei dat jaar door de brigadisten vermoord. Hij was acht jaar premier geweest tussen 1963 en 1976. In de jaren tachtig werd de terreurgroep voor het grootste deel opgerold.

Veel ex-brigadisten vluchtten naar het buitenland. In 1985 besloot de socialistische Franse president François Mitterrand (1916-1996) dat brigadisten die de terreurgroep de rug toe hadden gekeerd en in Frankrijk woonden zonder schuldig te zijn bevonden aan geweldsmisdrijven, niet worden uitgeleverd.