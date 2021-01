Vordering om boodschappen terecht: ’Vrouw verzweeg ook dure auto en motor’

Er was landelijk felle kritiek op de terugvordering. Onder anderen PVV-leider Geert Wilders en Lilian Marijnissen van de SP reageerden boos. Nu blijkt na onderzoek door de gemeente dat er meer aan de hand is dan alleen de boodschappen.

De kosten van de twee dure – hoewel niet nieuwe – voertuigen drukten zwaar op haar vaste lasten, en hadden direct invloed op het budget dat overbleef om boodschappen te doen. Ook bleek uit het onderzoek dat de vrouw in het buitenland heeft verbleven, aldus de gemeente.

Boodschappen cadeau

De vrouw moet €7040 terugbetalen aan de gemeente, werd eind vorig jaar bekend, omdat ze jarenlang boodschappen cadeau kreeg van haar moeder. De gemeente gaf al meteen aan slechts de wet te volgen.

Bij een huisbezoek aan de vrouw zag een medewerker van de sociale dienst ’tot zijn verbazing’ voornamelijk producten van Albert Heijn, zo kwam naar voren in een rechtszaak bij de Utrechtse rechtbank. Daar klaagde de vrouw over de terugvordering. De rechter stelde de gemeente in het gelijk.

Structureel geholpen

Tegenover de dienst bekende de vrouw ronduit dat ze structureel werd geholpen door haar moeder. „Ik krijg aardig wat boodschappen van mijn moeder per week, twee broden, drie zakken sla, een doos met acht stukjes vlees, twee dozen eieren, wc-papier, koffie. Ik krijg één keer in de week een tas met boodschappen”, vertelde de vrouw aan de dienst.

Zonder die boodschappen zou ze naar eigen zeggen niet rondkomen: „Ik geef zelf nauwelijks geld uit aan boodschappen. Ik denk maximaal €10 per week. Ik ben bijna mijn hele uitkering kwijt aan vaste lasten.”

Dure voertuigen

De twee dure voertuigen heeft ze volgens de gemeente nooit opgegeven, net als haar buitenlandse reis. Van de gemeente moet zij het bedrag aan te veel ontvangen bijstand over de periode 2015 tot 2018 dan ook terugbetalen. Het zal van haar uitkering worden ingehouden.

„Het staat iedereen vrij om zelf te besluiten waar je je geld aan uitgeeft, maar dat kan niet ten koste gaan van uitgaven waarvoor de bijstand is bedoeld, namelijk de kosten van levensonderhoud”, verklaart het college van Wijdemeren donderdag. De gemeente heeft de waarde van de geschonken boodschappen geschat op basis van het Nibud, omdat de vrouw daarover ondanks aandringen geen gegevens verstrekte. Dat bedrag komt uit op 7039,96 euro. Er is geen boete opgelegd.

Na de eerdere uitspraak van de rechter is hoger beroep aangetekend door haar advocaat. De inwoonster hoeft de terugvordering niet af te lossen zolang de juridische procedure loopt. De datum van het hoger beroep is nog niet bekend. De advocaat van de vrouw was nog niet beschikbaar om te reageren.