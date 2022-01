LIVE | Hoofdverdachte Mallorcazaak voelt zich in de val gelokt

De 19-jarige hoofdverdachte van de dodelijke vechtpartij op Mallorca in juli 2021 blijft ontkennen dat hij iets te maken heeft met de dood van de 27-jarige Carlo Heuvelman uit Waddinxveen. „De politie haalt alles uit de kast om mij in de val te lokken”, zei de 19-jarige Sanil B. vrijdag op de zogenoemde regiezitting bij de rechtbank in Lelystad.

Verslaggever Maarten Kolsloot is aanwezig bij de zaak. Volg onderaan dit bericht zijn updates.

Op een van de schoenen van B. zit DNA-materiaal afkomstig van het dodelijke slachtoffer, Carlo Heuvelman. In de gevangenis werd B. benaderd door een medegedetineerde die hier vragen over had. Dat bleek een undercoveragent, maar volgens B. heeft hij niet anders gezegd dan dat hij verbaasd was dat het materiaal op zijn schoen zat. „En dat ik niks te maken heb met Carlo. Dat ik eerst zou hebben geschopt, zoals ik ergens heb gelezen, kan ik me niet herinneren

B. heeft overwogen om zijn medewerking aan het onderzoek in te trekken. „Niet vanwege de undercovers, wel vanwege de leugens van de politie en de intimiderende toon tijdens de verhoren”, zei hij. Hij blijft echter meewerken uit respect voor de nabestaanden „en omdat ik zelf ook wil weten wat met Carlo is gebeurd.”

De getuige die gezocht werd en in het televisieprogramma Opsporing Verzocht herkenbaar in beeld was en die mogelijk belangrijke informatie over het onderzoek had, heeft inmiddels een verklaring afgelegd, zei de voorzitter.

De 27-jarige Heuvelman kwam vorig jaar zomer op het Spaanse eiland Mallorca door uitgaansgeweld om het leven. Hij werd op 14 juli kort na 02.00 uur samen met vrienden ernstig mishandeld tijdens een confrontatie op de boulevard van badplaats El Arenal.

Heuvelman belandde bewusteloos op straat voor café De Bierexpress, waarna hij nog diverse malen zou zijn geschopt. Het slachtoffer uit Waddinxveen overleed op zondag 18 juli aan zijn verwondingen.

Het Openbaar Ministerie stelde eerder dat de groep Hilversummers de bewuste avond en nacht een spoor van geweld heeft getrokken op het vakantie-eiland. Bij twee afzonderlijke vechtpartijen werden mensen toegetakeld. Twee slachtoffers raakten gewond doordat ze werden getrapt en geschopt terwijl ze al op de grond lagen. Een van hen behoorde tot de vriendengroep van Heuvelman.

Drie verdachten hebben ontkend

In de zaak staan negen verdachten van 18 en 19 jaar terecht. Ze komen uit Hilversum en behoren tot dezelfde groep. Drie van hen zitten nog vast voor het dodelijke geweld. Hun advocaten komen later vrijdagochtend nog aan het woord. Tot dusverre hebben de drie ontkend iets met de dood van Heuvelman te maken te hebben.

De advocaat van een van vier verdachten die nog niet eerder op de zitting verschenen vreest voor „georkestreerde verklaringen”, zo zei hij. „Er wordt gepoogd om jongens in relatie te brengen tot het geweld verricht tegen Carlo Heuvelman.” Dat blijkt volgens de advocaat uit telefoontaps en WhatsAppgesprekken. „En daar maakt de verdediging zich zorgen over.”

De rechtbank heeft vrijdag de gehele dag uitgetrokken voor de regiezitting, waarin de advocaten onderzoekswensen kunnen indienen. De rechtbank beslist daarover op 4 februari.