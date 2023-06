Flinke kras op blazoen Rutte na zwaar Groningendebat

Hoewel hij ’boosheid’ en ’schaamte’ ervaart, er afgelopen jaren ’te weinig’ is gedaan en het vertrouwen in hem en de overheid in de provincie op ’min honderd’ staat, denkt Rutte dat hij de aangewezen persoon is om de ellende die is ontstaan na decennia aardgaswinning te verhelpen. „Dat laat ik niet meer los. Ik wil die problemen helpen oplossen!”, zegt Rutte tegen de oppositie in de Tweede Kamer, die daar volstrekt anders over denkt.

Twee dagen lang is er in de Tweede Kamer gesproken over het rapport dat de parlementaire enquêtecommissie begin dit jaar presenteerde. Daarbij ligt vooral de focus op de rol van de premier, die al ruim twaalf jaar aan de Haagse knoppen zit, en het boren in het Groninger gasveld van succesverhaal tot hoofdpijndossier heeft zien verworden en zelf ’het verschil’ niet wist te maken voor Groningers.

Reden voor de oppositiepartijen – zowel aan de linker- als rechterzijde – om hardop te vragen of Rutte zijn biezen niet eens moet pakken. Ook coalitiepartijen CU en CDA voelen de premier stevig aan zijn tand, maar dan zonder aan zijn stoelpoten te zagen. Opstappen is Rutte, en daarmee het kabinet, ook niet van plan, zegt de premier meteen bij de start van het debat. Daarom dient een groot deel van de oppositie een motie van wantrouwen in tegen Rutte, die uiteindelijk niet gesteund wordt door de coalitiepartijen VVD, D66, CDA en CU. Daardoor overleeft de premier het debat, maar loopt hij nieuwe politieke averij op.

Rutte erkent wel dat zijn ’interventies niet altijd hebben geleid tot het gewenste resultaat’. Maar dat is niet de reden ’om het nu nog beter of nog veel beter te gaan doen’, zegt de premier er gelijk bij. Hij wil blijven om de Groningers te beschermen, legt hij de Kamer uit. „Zeker ook tegen de overheid zelf, die heel machtig is.”

Fouten

Hoewel oppositiepartijen nog gaten in zijn verdediging proberen te schieten, houdt Rutte vast aan zijn eigen verhaal. Met de kennis van nu zouden besluiten ’natuurlijk’ anders genomen worden, er is juist veel geleerd van de fouten. En: er is ook niet niets gedaan, maar ’te weinig’. Een ’magere reflectie’, oordeelt SP-Kamerlid Sandra Beckerman, die zich nog steeds afvraagt of Rutte het vertrouwen nog wel ’kan’ herwinnen. Maar de schade van Groningers in het aardbevingsgebied moet hoe dan ook worden hersteld. „Whatever it takes”, reageert Rutte. „Daar mogen financiën niet de beperking zijn.”

Rutte wijst ook naar het nieuwste maatregelenpakket voor Groningen, waarvoor miljarden zijn aangetrokken. De premier zal zich er samen met de verantwoordelijke staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) ’intensief’ mee gaan bemoeien, belooft hij de Kamer. Daarnaast is er zicht op definitieve sluiting van het giga-gasveld: later deze maand bepaalt het kabinet of dat daadwerkelijk kan.