LIVE | Rutte geeft aan niet te gaan opstappen, oppositie dient motie van wantrouwen in

Rutte houdt vol dat het kabinet niet genoeg informatie had om een ander besluit te nemen. De gaswinning was in 2013 juist hoger dan ooit, terwijl toezichthouder SodM had aangedrongen de winning flink te verminderen. Dit wordt in Groningen als zeer pijnlijk ervaren. Volgens Rutte had toenmalig minister van Economische Zaken, Henk Kamp, geïnformeerd moeten worden over zorgen bij GasTerra over de hoge winning. „Dit had niet alleen doorgegeven moeten worden, hierop had doorgevráágd moeten worden”, oordeelt Kamerlid Pieter Omtzigt.

De verdediging van de premier leidt bij verschillende oppositiepartijen tot frustraties. Wat Rutte zegt is „feitelijk onjuist”, stelt GL-leider Jesse Klaver in het debat. Henk Nijboer (PvdA) ziet „wéér een rookgordijn.” Christine Teunissen (PvdD) noemt de uitleg „heel ongeloofwaardig.” Sandra Beckerman (SP) vindt het een ’magere reflectie’ van Rutte. Alle ’interventies’ die Rutte opsomt zijn door de Groningers zélf bevochten, zegt ze. „De minister-president zegt dat hij onderdeel ’wil’ zijn van de oplossing, maar de vraag is of hij dat nog wel ’kan’.”

Patroon

Ook coalitiepartijen CU en CDA uiten zich kritisch op Rutte. Het nieuwe CDA-Kamerlid Eline Vedder vindt sommige uitlatingen van Rutte „zorgelijk.” Zij wil dat het kabinet het „patroon” van gebrekkige informatievoorziening doorbreekt. CU-voorvrouw Mirjam Bikker zegt zelfs de erkenning van het leed van Groningers als gevolg van de hoge winning in 2013 te missen in de bijdrage van de premier.

Op aandringen van de coalitiefracties gaat Rutte uiteindelijk ook dieper in op de pijn van Groningers. Bikker en D66-Kamerlid Faissal Boulakjar suggereren Rutte zijn „zakelijke schild” te laten zakken. „We zien uw menselijke kant te weinig”, aldus Vedder. Zij vindt de reflectie van de premier in eerste instantie te „technocratisch”, wat volgens Rutte ook met stijlverschil te maken kan hebben.

Niet het verschil

Rutte moet tijdens het debat wel concluderen „dat mijn interventies niet altijd hebben geleid tot het gewenste resultaat. Hoe graag ik dat ook had gezien.” Hij geeft toe dat hij sneller had moeten ingrijpen. Het had anders gemoeten, maar „er was niet een rechte route om het goede te doen.” De parlementaire enquêtecommissie concludeert in haar rapport dat Rutte niet het verschil maakte voor Groningers, wat „wel op zijn plek was geweest.”

De premier geeft vooral aan dat hij zelf door wil om problemen op te lossen. De situatie in Groningen is hem ’onder de huid’ gaan zitten, aldus Rutte. Hij wil blijven om de Groningers te beschermen, legt hij de Kamer uit. „Zeker ook tegen de overheid zelf, die heel machtig is.” Hoewel oppositiepartijen nog gaten in zijn verdediging proberen te schieten, houdt Rutte vast aan zijn eigen verhaal. Met de kennis van nu zouden besluiten ’natuurlijk’ anders genomen zijn, daarnaast zou er juist veel geleerd zijn van de fouten.

Veld mogelijk snel dicht

Daarnaast verwijst Rutte vooral naar het nieuwste maatregelenpakket. De premier zal zich er samen met staatssecretaris Hans Vijlbrief ’intensief’ mee gaan bemoeien, belooft hij de Kamer. Daarnaast is er zicht op definitieve sluiting van het gigagasveld: later deze maand bepaalt het kabinet of dat daadwerkelijk kan. Al meermaals zijn door Rutte excuses aangeboden. Daar hoeven de Groningers ditmaal dus niet voor naar Den Haag te reizen. Rutte vraagt ditmaal expliciet niet om vertrouwen van de Groningers. Rutte vindt de vraag ’vertrouw mij’ op ’dit moment niet gepast’, zegt de premier. Hij denkt dat zijn aanpak juist ’over de tijd heen zal leiden tot enig herstel van schade’. Die uitspraak leidt dan weer tot verdere scepsis bij meer oppositiepartijen, die wijzen op de eerdere gebroken beloftes van Rutte.

Motie van wantrouwen

De conclusies die de parlementaire enquêtecommissie opschrijft zijn ’hard en pijnlijk’, herhaalt Rutte. „Mensen in Groningen zijn hard geraakt. Het is ook niet vreemd dat zij zich onveilig, boos en in de steek gelaten voelen.” Hij realiseert zich dat het ’leed uit het verleden’ niet weggenomen kan worden. „Maar ik wil onderdeel zijn van de weg voorwaarts om deze dingen ook uit te voeren. Dat is waarom ik door wil en niet het stokje overgeef.”

De oppositie denkt daar duidelijk anders over en had gehoopt dat Rutte ’de eer aan zichzelf’ had gehouden. GL-leider Klaver denkt niet dat Rutte het vertrouwen kan herstellen en diende daarom, samen met een heel aantal oppositiepartijen een motie van wantrouwen in tegen Rutte. Daarover wordt later op de avond gestemd.

