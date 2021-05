Trump gaat weer rally’s organiseren voor achterban

De rally's werden eerder gehouden tijdens Trumps presidentschap en verkiezingscampagnes. Het is volgens de bron nog niet bekend waar de nieuwe bijeenkomsten worden gehouden. Dat wordt nog bepaald door het team van Trump.

Met de bijeenkomsten krijgt de oud-president een groot platform waarmee hij weer direct kan communiceren met zijn achterban. Sinds de bestorming van het parlementsgebouw door zijn aanhangers is hij niet meer welkom op sociale media als Facebook en Twitter. Trump plaatst sindsdien zijn uitlatingen op zijn eigen website en af en toe worden die ook gedeeld door conservatieve tv-zenders.

De 74-jarige Trump heeft nog niet bekendgemaakt of hij in 2024 weer mee wil doen aan de presidentsverkiezingen, maar zinspeelt wel op een nieuwe deelname. De oud-president heeft nog veel steun binnen de Republikeinse partij. Een Trump-criticus binnen de partij, Liz Cheney, verloor woensdag een belangrijke functie in de fractie in het Huis van Afgevaardigden. De ex-president steunde het idee om haar te laten vervangen door Elise Stefanik, die het in de afgelopen jaren meermaals voor hem opnam.