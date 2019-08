Organisatie: Kom niet meer naar Amsterdam

"Het is gezellig vol, maar we roepen mensen op niet meer naar de stad te gaan, want het is goed vol", aldus een woordvoerder. De organisatie werkt nauw samen met de gemeente Amsterdam en de politie. "Het heeft geen zin meer om naar de stad te gaan", zegt ook een woordvoerster van de politie.

De Canal Parade van de Pride Amsterdam trok zaterdagmiddag honderdduizenden belangstellenden. Nadat de bootjestocht was afgelopen, gingen er op tal van plaatsen in de stad straat- en pleinfeesten van start.