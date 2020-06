VVD en SP: meer sporten moet

Niet vaak werken de partijen samen, maar daags nadat SP-leider Lilian Marijnissen de deur op een kier zette voor samenwerking komt er direct een bijzonder een-tweetje tussen haar en VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff. Voor 1 april moet de minister van Volksgezondheid met een plan komen om bewegen en sporten breed in de samenleving te stimuleren, vinden de politici die zich regelmatig profileren als supporters van Feyenoord (Marijnissen) en PSV (Dijkhoff).

In scholen, zorginstellingen en op het werk is volgens hen veel winst te behalen. VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff vindt dat de afgelopen tijd kraakhelder is geworden hoe belangrijk het is om fit te zijn. „In deze coronacrisis zagen we dat mensen met een mindere weerstand kwetsbaar zijn. Daarom is het goed om meer mensen aan het bewegen te krijgen.”

’Eenzaamheid’

Lilian Marijnissen wijst ook nog op andere voordelen. „Sport brengt mensen ook samen en gaat eenzaamheid en ongelijkheid tegen. En meer preventie leidt tot minder kosten.”

Een aantal prominenten uit de sportwereld, onder wie Louis van Gaal, Guus Hiddink, Sarina Wiegman en Epke Zonderland, hebben eind mei een speciale oproep aan het kabinet gedaan. De vier vinden, samen met Joop Alberda, Bas van de Goor en hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder dat er in Nederland ondanks de coronacrisis meer gesport moet worden. Die handschoen wordt dus nu in politiek Den Haag opgepakt.