Rijles twee vrienden eindigt in pui van Burger King

Volgens de politie zaten er twee mannen in de auto. De bestuurder had geen rijbewijs en kreeg op een leeg parkeerterrein les van een vriend. De bedoeling was dat de leerling achteruit zou rijden, maar in plaats daarvan zette hij de versnelling in z’n 1 en schoot door de slagboom zo de pui in. „Hij raakte in paniek en kon niet meer stoppen”, aldus een bron tegenover Le Parisien.

Op een foto van de politie is te zien dat de schade enorm is. De pui is kapot en tafels en stoelen zijn aan gort gereden. Niemand raakte gewond, wat volgens de bron een wonder is aangezien het glas in het rond spatte.

Zuur voor de eigenaar van de auto is ook nog eens dat het voertuig niet goed verzekerd was. Daarnaast wordt het tweetal rijden zonder rijbewijs, schade aan eigendommen van anderen en het in gevaar brengen van anderen verweten. De politie heeft dan ook maar een wijze raad: „Als iemand je om een rijles vraagt, stuur diegene dan naar een rijschool.”