Poetin zou Xi om wapens en ammunitie hebben gevraagd VS probeert China uit Russische kamp te trekken

Door onze redactie buitenland Kopieer naar clipboard

De nationale veiligheidsadviseur van de VS Jake Sullivan. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - De nationale veiligheidsadviseur van de VS en China ontmoeten elkaar vandaag in Rome waarbij Amerika zal eisen dat Peking geen wapens levert aan Russen. De ontmoeting wordt van het hoogste belang geacht, niet alleen voor het verloop van de oorlog in Oekraïne, maar ook voor de verhoudingen tussen de beide grootmachten in de toekomst. Schaart China zich definitief achter Rusland dat wordt de wereld verdeeld in twee machtsblokken.