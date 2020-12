Oppositie kritisch over nieuw pakket maatregelen: ’Wat een drama’

„Mede door zwalkend kabinetsbeleid nu harde maatregelen. Wat een drama voor iedereen in de zorg, horeca en winkels”, reageert PVV-leider Geert Wilders. „Ik leef met iedereen mee en zal het kabinet kritisch bevragen over noodzaak van de maatregelen en 100% compensatie.”

SP-leider Lilian Marijnissen en PvdA-voorman Lodewijk Asscher lieten maandag eerder op de dag al weten dat ze ontevreden zijn over het tempo van het kabinet.

De coalitiepartijen reageren vol begrip op de toespraak van minister-president Mark Rutte. „De stille hoop was dat er meer kon, juist in deze tijd. Het gevoel is daarmee anders dan in het voorjaar, maar de noodzaak is hetzelfde gebleven”, stelt CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma. Hij benadrukt dat iedereen zich aan de regels moet houden.

„Het is helaas nodig dat de maatregelen strenger worden”, stelt ook D66-fractievoorzitter Rob Jetten. „Voor veel mensen valt dat juist in deze feestelijke maand extra rauw op het dak. Houd je dus aan de regels en wees voorzichtig. En wees er voor elkaar. Samen kunnen we dit.”

CU-voorman Gert-Jan Segers noemt harder ingrijpen ’onvermijdelijk’. „Het komt er de komende tijd op aan om moed te houden. De laatste loodjes wegen het zwaarst, maar het zijn wél de laatste loodjes”, zegt Segers. „Dat is óók kerst: in de duisternis is er licht. Ik hoop dat we daar moed uit putten nu er licht aan het eind van deze donkere coronatunnel gloort.”

Later deze week volgt er waarschijnlijk een debat.