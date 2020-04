Stranden Amerika overvol

„Het is een prachtige dag”, zo laat Frank Feerini weten, die op Huntington Beach was neergestreken, aan KNBC. „Hoe kun je iedereen binnenhouden?” Het was zaterdag zo’n 34 graden. „Ik denk dat mensen erop uit wilden. Ik denk dat ze opgesloten zitten, ik denk dat ze gek worden.”

Volgens de autoriteiten in Ventura en Orange Counties gedroegen de strandgangers zich voorbeeldig. „Mensen werken erg goed mee en houden de regels wat betreft de afstand goed aan.”

Ⓒ ZUMAPRESS.com

Zondag was het wat koeler, maar ook dat weerhield mensen er niet van om richting het water te trekken. „Het is zwaar”, zo laat Nick Rosenfeld weten. „We moeten weer aan het werk. Maar ik ben een werkloze personal trainer en dit is de eerste keer ik dat m’n huis heb verlaten in lange tijd.”

In Amerika is bij bijna een miljoen mensen het coronavirus vastgesteld. Vooral in New York heeft het virus hard toegeslagen, daar overleden al 17.280 mensen.