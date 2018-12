Dronken bestuurder probeert aloude wisseltruc

Ⓒ Foto FPMB / Marvin Doreleijers

WAALWIJK - Een bestuurder van een personenwagen heeft maandagavond in beschonken toestand zijn auto tegen een lantaarnpaal in Waalwijk geplaatst. Om onder een eventuele boete van de politie te komen, probeerde hij een aloude truc uit: hij ging snel op de bijrijdersstoel zitten. De agenten trapten er echter niet in.