Transavia onderbreekt vlucht na stampij aan boord

Een woordvoerder van Transavia bevestigt dat de vrouw zulke heftige problemen veroorzaakte dat de Koninklijke Marechaussee aan boord moest komen om haar weg te halen.

Het incident had bovendien zoveel indruk gemaakt op een van de bemanningsleden dat die zich niet meer in staat voelde om mee te vliegen. Daardoor was de crew niet meer compleet en er was op dat moment ook geen reserve-bemanning beschikbaar.

De passagiers kregen een hotelovernachting aangeboden en een vlucht op maandag. Of de vrouw is aangehouden, kon de woordvoerder niet bevestigen.

