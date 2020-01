Omvang dodelijke kettingbotsing bij daglicht goed zichtbaar

De autowrakken zijn inmiddels weggesleept, maar een dag later is de omvang van de ravage nog altijd goed zichtbaar. Door de analysedienst van de politie zijn gele markeerstrepen op de plek van de voertuigen gezet, zo is te zien op dronebeelden. Ook ligt er nog veel puin op de weg.

Het ongeval deed zich voor in dichte mist. Het dodelijke slachtoffer is een 58-jarige vrouw uit Dokkum. Even later was er op de A7 bij Heerenveen ook een kettingbotsing. Daar raakten acht mensen bij gewond.