Boa tussen bananentrossen in supermarkt

„Het vermoeden bestaat dat de slang is meegereisd uit een ver land. Dit zien we helaas wel vaker; tussen fruit, meubels of in bijvoorbeeld grote containers. Net als deze slang overleven veel dieren deze reis niet”, schrijft de ambulancedienst op Facebook. Om welke supermarkt het gaat, is niet bekendgemaakt.

Dit weekend trof een man uit Arnhem ook al een vogelspin in een bakje druiven. Die had zijn vrouw een dag eerder gehaald bij de plaatselijke Albert Heijn.