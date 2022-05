Twee doden en negen gewonden door vallende ijsblokken in Zwitserse Alpen

De blokken ijs vielen naar beneden tijdens de beklimming van de Grand Combin via de „Voie du Gardie”, op 3.400 meter hoogte, in de gemeente Val de Bagnes. De hulpdiensten werden omstreeks 6.20 uur ’s ochtends gealarmeerd. Volgens de politie van het kanton Wallis waren er zeventien klimmers ter plaatse.

Twee mensen stierven ter plekke: een 40-jarige Franse vrouw en een 65-jarige Spaanse man. De negen gewonden werden per helikopter naar het ziekenhuis in Sion en het universiteitsziekenhuis in Lausanne overgebracht. Andere klimmers werden ook met helikopters geëvacueerd. In totaal kwamen zeven helikopters met redders ter plaatse.

De Grand Combin is een 4.314 meter hoge berg tussen de valleien van Bagnes en Entremont, in het zuidwesten van Zwitserland.

Voorzichtig zijn

„Wanneer de isotherm van nul graden rond de 4.000 meter boven de zeespiegel ligt, is het beter om extra voorzichtig te zijn of om op te geven als je twijfelt. De gouden regel is dat men zich van tevoren informeert over de gekozen route en de haalbaarheid van die route op dat moment bij opzichters en berggidsen”, benadrukte de politie.

Het Openbaar Ministerie heeft een onderzoek ingesteld om de precieze omstandigheden van het ongeval vast te stellen.