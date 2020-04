Trump beseft ernst coronacrisis

Trump bij een chart die twee mogelijke situaties schetst: een ’goed’ scenario waarbij tussen de 100.000 en 200.000 Amerikanen sterven, en het ’worst case scenario’ met een dodental van ruim 2 miljoen. Ⓒ Foto AFP

Washington - In januari maakte Donald Trump zich nul zorgen over het coronavirus. „We hebben alles onder controle!”, zei hij op de 22e van die maand. Op 24 februari twitterde de Amerikaanse president min of meer hetzelfde: „De VS heeft het coronavirus strak onder controle.” Blijkbaar klopte dat allemaal niet, want woensdag klonk het in het Witte Huis dat er „twee zeer, zeer pijnlijke weken” aan zitten te komen.