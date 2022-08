LIVE | Huisinval bij protesterende Russische tv-journaliste

Premium Geschiedenis

Beging Vader des Vaderlands ’oorlogsmisdaad’ in Roermond?

De Martelaren van Gorkum, 19 priesters die in 1572 door de Watergeuzen zijn vermoord, staan in alle geschiedenisboeken. Net zo’ n bloedbad onder geestelijken, de Kartuizer moorden door troepen van Willem van Oranje, echter niet. Over deze 450 jaar oude ’oorlogsmisdaad’ is in Roermond een expositie.