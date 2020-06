Jongen (18) zwaargewond bij steekpartij in speeltuin Elst

De buurtbewoonster, die anoniem wenst te blijven, besloot poolshoogte te nemen toen ze geschreeuw hoorde op straat. „Ik heb zelf ook een zoon van 17. Die was, net als zijn vriendengroep, niet aanwezig. Ik zag wel een onbekende jongen. Die schreeuwde dat hij was neergestoken”, aldus de vrouw. ,,We hebben het bloed met hulp van de buurman met theedoeken en andere dingen gestelpt. Toen hij grauw werd heb ik hem in het gezicht geslagen en gezegd dat hij wakker moest blijven.

Omwonenden vertellen aan de regionale krant dat het ging om een vechtpartij tussen twee groepen jongeren uit Elst en vermoedelijk Driel. Voor het uitvechten van het meningsverschil zou zelfs een afspraak zijn gemaakt.

Het slachtoffer is met ernstige verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. Over zijn huidige toestand is niets bekend.