Dementerende vrouw verkracht in Brugge

De verkrachtingszaak speelt in bejaardentehuis De Zeventorentjes in Assebroek, een deelgemeente van Brugge. De politie is op zoek naar de dader en denkt zowel aan bezoekers als medebewoners van het tehuis.

„Wij kunnen bevestigen dat er een onderzoek loopt naar de verkrachting van een bejaarde”, zegt Lien Depoorter, woordvoerster van de lokale politiezone Brugge. Onder meer camerabeelden worden bekeken.

De melding kwam eerder deze week bij de politie binnen. De aangifte kwam vanuit de directie van het woonzorgcentrum. Het slachtoffer is volgens Het Nieuwsblad een beginnend dementerende vrouw, die wel vaak heldere momenten heeft.

Over de precieze omstandigheden heerst nog heel wat onduidelijkheid. Even werd gevreesd voor een tweede slachtoffer, maar gynaecologisch onderzoek wees uit dat daar geen sprake van was.

Personeel vrijuit

Rechercheurs gaan er voorlopig van uit dat de dader niet tussen de personeelsleden van het woonzorgcentrum gezocht moet worden. Volgens de verklaringen van de vrouw zou hij namelijk geen verplegingskleding gedragen hebben. Mogelijk gaat het dus om een medebewoner of een bezoeker van het bejaardentehuis, dat vrij toegankelijk is. Daarom werden camerabeelden opgevraagd om na te gaan wie allemaal binnen is gekomen.

Bij Mintus, de zorgvereniging waar het woonzorgcentrum onder valt, willen ze over het onderzoek weinig. „Ik ben er wel van op de hoogte gebracht. En wij hebben de familie van het slachtoffer en de medewerkers dan ook gewaarschuwd en verder begeleid”, zegt voorzitter Pablo Annys. „Voor de rest kan ik alleen zeggen dat het onderzoek in handen van justitie is. En dat wij geloven dat zij dit tot op het bot zullen onderzoeken. Al zal dat wellicht wel wat tijd in beslag nemen.”