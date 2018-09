Lotsverbondenheid

Kinty Rongen bij het graf van zijn twee vermoorde kinderen in Groningen. De dader, tbs’er C., mag intussen met onbegeleid verlof. Ⓒ Jos Schuurman

Voor ouders van vermoorde kinderen haalt het nieuws over Anne Faber pijnlijke herinneringen naar boven. De dochter van Yvonne Eleveld, Chanel Naomi (7), werd in 1999 op gruwelijke wijze om het leven gebracht. Kinty Rongen verloor in 2005 zijn zoon Daniël (2) en dochter Damaris (4). De dader van de moord op Chanel Naomi kreeg levenslang. De man die de kinderen van Rongen doodde, mag sinds dit jaar op onbegeleid verlof de tbs-instelling verlaten. Wat doet zo’n straf met de nabestaanden?