Man (48) doodt muggen met zijn scheten

Men zou er luchtig over kunnen doen, maar muggen kunnen levensgevaarlijk zijn. Een bedrijf heeft de man daarom nu ingehuurd om samen een nieuw middel te maken dat de muggen moet verjagen.

Waarom de scheten van Rwamirama zo’n bijzondere werking hebben, weet hij niet. Hij meent dat hij ’net als ieder ander’ is, op dat vlak. Aan talkofnaija.com zegt hij: „Ik eet normaal eten, net als de rest. Maar geen insect komt bij mij in de buurt, zelfs geen vliegen.”

„Ik ruik normaal”

Hij vervolgt: „Ik ruik als een normale man en ik was me dagelijks. Mijn scheetjes zijn net als die van iedereen, alleen doden die van mij insecten, en dan met name muggen.”

Aan The Sun verklaart James Yoweri, een lokale kapper, dat Joe’s specialiteit in de wijde omtrek bekend is: „Als Joe er is, weten we zeker dat er geen muggen zullen zijn.

Een bron heeft aan The Sun verklaard dat Rwamirama ’miljoenen’ verdient om mee te werken aan het nieuwe muggenverdelgingsmiddel.