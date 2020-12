Vrouw (94) komt om bij woningbrand Koewacht

Binnenland

Bewoonster komt om door brand in Gorinchem

Een vrouw is zaterdagochtend omgekomen bij een brand in haar woning in de Prinses Margrietstraat in Gorinchem (Zuid-Holland). Volgens een woordvoerster van de veiligheidsregio hebben brandweermensen haar uit het huis gered, maar stierf ze ter plaatse aan haar verwondingen.