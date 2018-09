Doden door raketaanval op IS-kampen Jemen

IS gebruikt afgezonderde gebieden in Jemen om aanvallen voor te bereiden op de Verenigde Staten en zijn bondgenoten, voegt het Pentagon eraan toe. In de kampen in de provincie al-Bayda leerden nieuwe IS-strijders onder meer schieten met machinegeweren en raketwerpers.

Dagelijks tijdens de lunch het laatste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik