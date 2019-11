CDU-politicus brengt Hitlergroet

Oertel zelf ontkent dit. In gesprek met de Duitse krant Bild die de foto donderdag publiceerde, zegt het 43-jarige CDU-raadslid uit het plaatsje Gerbstedt dat de foto bewerkt is: „Ja, ik ben inderdaad de man op de foto, maar het betreft een fotomontage.”

Oertel beweert dat hij het monument op de Seelower Höhen nog nooit heeft bezocht: „Ik ken deze plek helemaal niet, ik ben er nog nooit geweest en ik heb nog nooit de Hitlergroet gebracht.”

Aangifte

Volgens Bild circuleert de foto op de Russische berichtenapp Telegram. De lezer die de afbeelding naar de krant stuurde, beweert dat Oertel de foto zelf zou hebben verzonden. De politicus ontkent dat ook. Wie de foto dan wel heeft verstuurd, weet hij niet: „Er zijn altijd wel mensen die je willen beschadigen.”

Oertel zegt dat hij aangifte wil doen bij de politie. Alleen heeft de politie nog niets van de CDU’er gehoord. Toen Bild 24 uur na het gesprek met Oertel contact opnam, was er nog geen aangifte gedaan, aldus een politiewoordvoerder.

De CDU zit in de maag met de foto. Oertel is om een schriftelijke reactie gevraagd. „Op basis daarvan zullen we een besluit nemen over verdere stappen”, laat een woordvoerder weten.